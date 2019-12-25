В 2023 году в Шушарах будет построено новое здание школы

Объявлен тендер на определение делелопера, который реализует этот проект.

В 2023 году в Шушарах (Пулковское шоссе, участок 438) будет построено новое здание общеобразовательной школы. Комитет по государственному заказу Петербурга разместил закупку. По итогам ее конкурса намечено определить девелопера, который возьмется за этот проект.

Бюджет Петербурга выделяет на строительство 1 млрд 30 млн рублей. Работы, как намечено, будут проходить в 2021-2023 годах.

Новое здание, как говорится в проектной документации, будет разноэтажным, П-образным в плане с внутренним двором. В нем разместятся два бассейна (25 на 11 метров и 10 на 6 метров), два спортзала, библиотечно-информационный центр.

Предполагается, что в школе будут учиться 550 детей и подростков. В каждом классе примерно по 25 человек.

"Перед началом строительства объекта необходимо выполнить снос существующего здания школы", - говорится в документации.

Заявки от девелоперов, желающих реализовать проект строительства образовательного учреждения, принимают до 14 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, реконструкцию лицея № 369 в Красносельском районе проведет "Норд-Строй".

Фото: Pixabay.com

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Фото: Pixabay.com