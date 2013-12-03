Реконструкцию лицея № 369 в Красносельском районе проведет "Норд-Строй"

Эта компания была признана победителем конкурса на реализацию проекта.

Реконструкцию лицея № 369 в Красносельском районе Петербурга проведет ООО "Норд-Строй". Эта компания из Северной столицы была признана победителем конкурса на реализацию проекта.

На конкурс в рамках соответствующей закупки комитета по государственному заказу было представлено две заявки. Ценовое предложение "Норд-Строя" составило 456 млн 141 тысяча рублей. ООО "Су-17" запросило за свою работу 456 млн 191 тысячу рублей. Это соответствовало максимальной цене, которую город был готов заплатить за реконструкцию лицея.

Комиссия решила признать победителей конкурса "Норд-строй". Впрочем, информации о заключении контракта пока нет.

По сути, предстоящая реконструкция будет иметь два аспекта. Одним из них станет строительство нового корпуса лицея. Строение будет разноэтажным. Проект предусматривает размещение здесь, в частности, спортзала (36 на 18 метров). Также в новом корпусе будут изостудия, ряд мастерских, класс музыки.

Другая составляющая предстоящих работ – реконструкция самого здания лицея, которое возведено по типовому проекту в 1988 году. Строители отремонтируют фасады, утеплят наружные стены, произведут замену инженерных сетей.

Работы намечено провести в 2021-2022 годах.

Что касается ООО "Норд-Строй", то, как отмечается на его сайте, компания работает на строительном рынке Санкт-Петербурга с 2006 года. Занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом недвижимости и инженерных сетей.

Как сообщало ранее Piter.tv, подрядчик строительства катка в Приморском районе получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

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