В Петербурге около образовательных учреждений поставят новые светофоры

В 2023 году около образовательных учреждений обустроят 35 светофоров. Такие изменения появятся в десяти районах города.

В Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Красногвардейском, Приморском, Московском, Адмиралтейском, Калининском и Выборгском районах города ведутся работы по обустройству светофоров у школ и детских садов, колледжей и университетов. Новые светофорные объекты появятся почти у 50 учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Светофоры, в частности, разместятся у детского сада № 89, детского сада № 60, начальной школы-детского сада № 678, детского сада №7 комбинированного вида, а также школ № 187, 133, 26, 627, 180.

Также их установят рядом с Российским институтом истории искусств, Санкт-Петербургским архитектурно-строительным колледжем, Высшей школой экономики, Морской технической академией им. адмирала Д. Н. Сенявина, Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна.

За первое полугодие этого года новые нерегулируемые пешеходные переходы появились по 44 адресам. Искусственные неровности сделали более безопасными 12 автомобильных дорог. Обозначить пешеходные переходы по 39 адресам помогают 79 светофоров Т7, на восьми светофорах установлены устройства звукового голосового сопровождения.

Ранее сообщалось, что Ленобласть перед началом учебного года обустраивает пешеходные переходы.

Фото: pxhere