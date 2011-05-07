В 2023 году к "Острову фортов" запустят скоростные катамараны

В салоне и на открытой палубе смогут разместиться до 200 человек.

В следующем году из Петербурга до парка "Остров фортов" запустят два скоростных катамарана. В последующих годах, 2024 и 2025, планируется вывести на линию еще четыре судна, передают в пресс-службе комитета по инвестициям.

Так, на линию выйдут суда "Форт "Кроншлот" и "Форт "Петр Первый". В салоне и на открытой палубе смогут разместиться до 200 человек. Максимальная скорость судна составит около 57 километров в час.

Ранее "Метеоры" до Кронштадта будут делать остановку в Петергофе. Смешанный маршрут из Петербурга до Кронштадта с остановкой в Петергофе с использованием железнодорожного и водного транспорта организован с 17 июля на летний период.

Фото: Telegram / Спб-Главный