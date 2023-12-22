В 2023 году 78 пар попросили суды Петербурга признать брак недействительным

Удовлетворили 19 заявлений.

В 2023 году районные суды Петербурга зарегистрировали 78 заявлений о признании брака недействительным. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 23 января.

Удовлетворили 19 заявлений. В основном, девушки выходят замуж из-за денег и без намерения создать семью. Этим действием петербурженки помогают иностранным гражданам получать разрешения на проживание в России. Стоимость такого брака варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Однако был и мужчина, который женился на своей парикмахерше из Узбекистана с той же целью. Он сделал это бесплатно.

В удовлетворении исковых требований отказали 2 раза. По одному делу, мать просила признать брак умершего сына недействительным, поскольку посчитала, что он был "не в себе", когда женился. По второму, девушка изначально вышла замуж за деньги, но в суде пара возражала против аннулирования брака, пояснив, что супруги работают над отношениями. Суд дал им шанс.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в прошлом году зарегистрировали почти 52 тыс. браков.

Фото: Piter.TV