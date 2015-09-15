В 2022 году в Петербурге отремонтируют около 200 километров дорог

На эти цели город готов выделить 9 млрд рублей.

В 2022 году в программу "Безопасные и качественные дороги" войдут не менее 100 адресов – в Петербурге отремонтируют порядка 200 километров дорог. На новое асфальтовое покрытие дорог планируют выделить 9 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов.

Директор СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Евгений Варов заявил, что в этот список однозначно войдут проспекты Большевиков, Дальневосточный и Шакировский, а также улицы Маршала Казакова и Маршала Захарова.

В этом году в Петербурге отремонтировали 176 километров дорог по 68 адресам. Работы обошлись городу в 6 млрд рублей.

Сегодня городские дороги нуждаются не только в ремонте, но и в уборке от снега. Как рассказали в комитете по благоустройству, за сутки работники вывезли более 53 тысяч кубометров снега – около 2,6 тысяч самосвалов. Всего с конца ноября с городских улиц вывезено примерно 23,7 тысячи самосвалов снега.

Фото: Piter.TV