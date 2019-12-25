Утром 10 декабря в Петербурге заметили ледяную пыль

Она образовалась из-за сильного мороза и высокой влажности.

Утром 10 декабря в Петербурге заметили необычное природное явление – ледяные иглы, которые еще называют ледяной или "алмазной" пылью. Они образовались из-за сильного мороза и высокой влажности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Тем временем работники дорожных предприятий продолжают в усиленном режиме вывозить снег с городских улиц и дорог. За сутки специалисты вывезли более 53 тысяч кубометров снега – около 2,6 тысяч самосвалов. Всего с конца ноября с городских улиц вывезено примерно 23,7 тысячи самосвалов снега.

Днем в уборке снега участвуют 1027 единиц техники и 1220 работников ручного труда дорожных предприятий. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 239 машины и 832 специалиста садово-парковых хозяйств.

Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга