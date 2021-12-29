В 2022 году в Ленобласти появятся восемь спортивных объектов

В ближайшее время ФОКи появятся во Всеволожске, Гатчине, посёлках Виллози и Новолисино.

В 2022 году в Ленобласти построят восемь спортивных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ближайшее время ФОКи появятся во Всеволожске, Гатчине, посёлках Виллози и Новолисино.

В Волхове построят двухэтажную ледовую арену, в Токсово – спорткомплекс, в Плодовом (Приозерский район) – спорткомплекс с бассейном, в Сумино – спортивную площадку.

Также во Всеволожске военная поликлиника перейдет в собственность Ленобласти.

Фото: правительство Ленобласти