Во Всеволожске военная поликлиника перейдет в собственность Ленобласти

Поликлиника должна перейти в систему здравоохранения Ленобласти до 9 марта.

Во Всеволожске Ленобласти появится еще одна поликлиника, куда смогут ходить местные жители. Губернатор Александр Дрозденко подписал поручение, по которому военная поликлиника будет передана в собственность региона.

Такое решение было принято на совещании областного правительства, где поднималась тема о том, что действующие амбулаторные медучреждения не справляются с нагрузкой из-за быстрого роста новых районов.

Поликлиника должна перейти в систему здравоохранения Ленобласти до 9 марта.

Фото: Админка Ленобласти; Piter.tv (архив)