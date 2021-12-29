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Во Всеволожске военная поликлиника перейдет в собственность Ленобласти
Сегодня, 13:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске военная поликлиника перейдет в собственность Ленобласти

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Поликлиника должна перейти в систему здравоохранения Ленобласти до 9 марта.

Во Всеволожске Ленобласти появится еще одна поликлиника, куда смогут ходить местные жители. Губернатор Александр Дрозденко подписал поручение, по которому военная поликлиника будет передана в собственность региона.

Такое решение было принято на совещании областного правительства, где поднималась тема о том, что действующие амбулаторные медучреждения не справляются с нагрузкой из-за быстрого роста новых районов.

Поликлиника должна перейти в систему здравоохранения Ленобласти до 9 марта.

Фото: Админка Ленобласти; Piter.tv (архив)

Теги: медицина, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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