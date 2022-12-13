В 2022 году смертность в Петербурге превысила рождаемость

В Северной столице смертность превышает рождаемость уже несколько лет.

В Петербурге в 2022 году смертность превысила рождаемость. Об этом во время ежегодного отчета о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Северной столице сообщила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова.

За прошлый год в Петербурге родились 50 663 детей, а умерли 62 317 человек. Светлана Агапитова отметила, что в Северной столице смертность превышает рождаемость уже несколько лет.

Также стало известно, что в прошлом году в Петербурге снизилась смертность от таких внешних причин, как отравление алкоголем, наркотиками и суицида.

Ранее стало известно, что в Петербурге хотят построить детский центр хирургии врожденных пороков развития за 7,4 млрд рублей.

Фото: unsplash.com (Mayron Oliveira)