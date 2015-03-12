В 2022 году продолжится реставрация интерьеров Соборной мечети

С 2000 по 2021 годы из средств бюджета Петербурга на работы по реставрации памятника выделено более 300 млн рублей

В 2022 году в Петербурге продолжится реставрация интерьеров Соборной мечети, которая была возведена в 1910-1914 годах. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

С 2000 по 2015 годы за счёт средств бюджета Петербурга были выполнены работы по реставрации гранитной облицовки фасадов и двух минаретов высотой 48 метров, майоликовой отделки порталов. В 2016 году разработана документация и выполнен первый этап работ по реставрации интерьеров, в 2017-2019 годах работы продолжились. Отреставрирован молельный зал первого этажа и молельный зал для женщин. Проведен ремонт крыши.

С 2000 по 2021 годы из средств бюджета Петербурга на работы по реставрации памятника выделено более 300 млн рублей

В 2022 году продолжатся работы в дополнительном молельном зале на третьем этаже. Там отреставрируют паркет, потолок, стены, мраморную плитку, столярные заполнения и т.д.

Ранее стало известно, что завершается демонтаж строительных лесов в интерьере Смольного собора.

Фото: КГИОП