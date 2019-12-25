В 2022 году отремонтируют дорогу от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга

По заказу "Ленавтодора" на этой дороге завершают проектирование освещения и тротуаров, а также широкой велодорожки.

Весной-летом следующего года в Кировском районе Ленобласти планируют отремонтировать подъезд к городу Шлиссельбургу от федеральной трассы "Кола". Работы будут проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Дорожники отремонтируют магистраль от Ладожского моста почти до перекрестка с улицей Кирова в самом городе. Объем работ составляет в общей сложности почти пять километров. Специалисты уложат два слоя нового асфальта и укрепят обочины.

Добавим, что подъезд к Шлиссельбургу ― единственная и основная дорога, которая связывает город с Кировском и обеспечивает выезд транспорта в сторону Петербурга. Кроме этого, по заказу "Ленавтодора" на этой дороге завершают проектирование освещения и тротуаров, а также широкой велодорожки.

Ранее Piter.tv публиковал видео, где оркестр Ленобласти впервые сыграл симфонию Штрауса на высоте 3,5 тыс. метров на Эльбрусе.

Фото: пресс-служба Ленобласти