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Оркестр Ленобласти впервые сыграл симфонию Штрауса на высоте 3,5 тыс. метров на Эльбрусе

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На высоту 3,5 тыс. м поднялся брасс-ансамбль (группа духовых инструментов).

Накануне стало известно, что симфонический оркестр Ленинградской области поднялся на высоту 3,5 тысячи метров горы Эльбрус и сыграл произведение Рихарда Штрауса на станции "Мир". Об этом сообщила пресс-служба курорта в Instagram.

В сообщении уточнили, что оркестр под управлением маэстро Михаила Голикова не ставил официальных рекордов, а играл "для себя". Музыканты сыграли фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра". Произведении прозвучало в исполнении тубы, труб, тромбон, валторн и литавр.

 Соорганизатор акции, композитор и пианист Мурат Кабардоков сообщил, что усеченный состав был выбран из-за погоды. 

 Симфонический оркестр Ленинградской области уже второй год в начале осени выезжает на гастроли на Северный Кавказ.

Ранее мы писали, что в Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов и врачей ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова".

Фото и видео: resort_elbrus / Instagram

Теги: ленобласть, симфонический оркестр
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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