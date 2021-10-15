В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов и врачей ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова"

Росгвардейцы исполнили всенародно любимые мелодии из знаменитых кинофильмов: "Я люблю тебя жизнь", "Гардемарины, вперёд", а также зарубежную и отечественную классику.

В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию и врачам, работающим в ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Росгвардейцы исполнили всенародно любимые мелодии из знаменитых кинофильмов: "Я люблю тебя жизнь", "Гардемарины, вперёд", а также зарубежную и отечественную классику. Концерт завершился красочным дефиле и исполнением в движении поппурри песен о Ленинграде.

Своей акцией военные музыканты выразили признательность врачам и пожелали выздоровления всем больным. В настоящее время в Центре Алмазова проходят реабилитацию пациенты, перенесшие тяжелые формы коронавирусной инфекции, другие заболевания, а также после хирургических вмешательств.

Видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии