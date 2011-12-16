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В 2022 году на благоустройство Приморского района выделят 400 млн рублей
Сегодня, 22:09
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В 2022 году на благоустройство Приморского района выделят 400 млн рублей

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Власти подумывают построить в районе три крупных объекта и благоустроить шесть общественных пространств.

В 2022 году на благоустройство Приморского района выделят 400 млн рублей. Об этом 22 октября на своей странице ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. 

В четверг, 21 октября, Бондаренко провел рабочую встречу с главами четырех местных администраций и муниципальных образований – Комендантский аэродром, Юнтолово, Озеро Долгое и Коломяги Приморского района. На встрече обсудили более 20 вопросов. 

Власти подумывают построить в Приморском районе три крупных объекта – памп-трек на перекрёстке Оптиков и Планерной, первый участок набережной Большой Невки и Молодежный сквер. Также в районе благоустроят шесть общественных пространств, в том числе Шуваловский карьер. 

Ранее мы писали, что в Петербурге завершается голосование за проекты программы "Твой бюджет".

Фото: ВКонтакте / Николай Бондаренко

Теги: благоустройство, приморский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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