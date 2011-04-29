Путин: в 2022 году МРОТ составит 13 890 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13890 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Изначально планировалось, что в следующем году уровень МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Госдума приняла документ в первом чтении. Однако, глава государства предложил повысить минимум оплаты труда до 13 890 рублей. После этого инициативу одобрили сенаторы и депутаты. Поправки к закону заложены в федеральном бюджете на 2022-2024 годы.
Увеличение МРОТ повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщили, что в Петербурге прожиточный минимум на 2022 год вырастет на 732 рубля.
Фото: pexels
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