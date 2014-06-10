В Петербурге прожиточный минимум на 2022 год вырастет на 732 рубля

Размер прожиточного минимума на душу населения составит 13 160 рублей.

В Петербурге утвердили новый размер прожиточного минимум – с 12 428 рублей он повысился до 13 160 рублей. Соответствующие изменения внесены в проект постановления об установлении величины прожиточного минимума на душу населения на 2022 год. Документ опубликован на сайте Смольного.

Также вырос и прожиточный минимум для трудоспособного населения – с 13 571,9 рублей до 14 344 рублей, для пенсионеров – с 10 688,1 рублей до 11 317 рублей и для детей – с 12 055,2 рублей до 12 765 рублей. Если же доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение различных мер социальной поддержки (выплату детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи).

Ранее в городе на 2022 год утвердили минимальный размер месячной оплаты труда (МРОТ). Он составит 21,5 тысячу рублей – на 36,8% больше, чем МРОТ (13,6 тысяч рублей) в России, который установили на следующий год.

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