В 2022 году МРОТ в Петербурге составит 21,5 тысячу рублей

Сегодня МРОТ составляет 19,6 тысяч рублей.

В 2022 году минимальный размер месячной оплаты труда (МРОТ) составит 21,5 тысячу рублей – на 36,8% больше, чем МРОТ (13,6 тысяч рублей) в России, который установили на следующий год. В среду, 1 декабря, в Смольном подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате в городе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13,5 тысяч рублей. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%.

Напомним, в 2007 году регионам РФ разрешили устанавливать отличный от федерального размер МРОТ, но не ниже установленной суммы.

Ранее в Петербурге выделили 8 млрд рублей на улучшение жилищных условий семьям.

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