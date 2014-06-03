В Петербурге выделили 8 млрд рублей на улучшение жилищных условий семьям

Выплаты предусмотрены многодетным семьям, участникам программы "Молодежи – доступное жилье", семьям с детьми-инвалидами, а также работникам бюджетной сферы.

В Петербурге более тысячи семей-городских очередников улучшат свои жилищные условия на средства, выделенные городом. На эти нужды выделено 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Выплаты предусмотрены многодетным семьям, участникам программы "Молодежи – доступное жилье", семьям с детьми-инвалидами, а также работникам бюджетной сферы.

Власти города потратили 3,08 млрд на социальные выплаты. За счет этого 1067 городских очередников смогут улучшить жилищные условия до конца года. Ещё 500 млн рублей получат 103 семьи с детьми-инвалидами. Выплаты в размере 1,5 млрд рублей направят на помощь 365 многодетным семьям, 1 млрд – 412 молодым семьям.

На беспроцентные жилищные займы предусмотрено 5 млрд рублей. В следующем году финансирование дойдет до рекордных 17,5 млрд рублей. Десятки тысяч семей получат возможность улучшить свои жилищные условия.

Ранее мы сообщили, что дети и льготники вновь смогут бесплатно посещать Эрмитаж.

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