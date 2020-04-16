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Дети и льготники вновь смогут бесплатно посещать Эрмитаж
Сегодня, 18:31
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Дети и льготники вновь смогут бесплатно посещать Эрмитаж

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Бесплатное посещение возобновится с 1 декабря.

С 1 декабря дети до 14 лет и инвалиды первой и второй групп снова смогут бесплатно посещать петербургский государственный музей Эрмитаж. Об этом на пресс-конференции рассказал директор музея Михаил Пиотровский. 

Также в каждый третий четверг месяца Эрмитаж смогут бесплатно посетить пенсионеры, студенты, многодетные семьи, военнослужащие, работники другие музее и горожане других льготных категорий. 

Известно, что с начала года музей заработал почти 65 млн рублей. Его очно посетили около 1,5 млн человек, онлайн – 3 млн человек, в соцсетях за жизнью музея следили около 32 млн человек.

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатное посещение, льготники, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Фомичёв Анфиан
Сегодня 19:33

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