Дети и льготники вновь смогут бесплатно посещать Эрмитаж

Бесплатное посещение возобновится с 1 декабря.

С 1 декабря дети до 14 лет и инвалиды первой и второй групп снова смогут бесплатно посещать петербургский государственный музей Эрмитаж. Об этом на пресс-конференции рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Также в каждый третий четверг месяца Эрмитаж смогут бесплатно посетить пенсионеры, студенты, многодетные семьи, военнослужащие, работники другие музее и горожане других льготных категорий.

Известно, что с начала года музей заработал почти 65 млн рублей. Его очно посетили около 1,5 млн человек, онлайн – 3 млн человек, в соцсетях за жизнью музея следили около 32 млн человек.

Фото: Piter.TV