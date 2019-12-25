С начала 2021 года Эрмитаж заработал почти 65 млн рублей

За десять месяцев музей очно посетили около 1,5 млн человек.

С начала года Эрмитаж заработал почти 65 млн рублей. Об этом на пресс-конференции Интерфакс сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

За десять месяцев музей очно посетили около 1,5 млн человек, онлайн – 3 млн человек, в соцсетях за жизнью музея следили около 32 млн человек. Популярность получил NFT-аукцион, где продали цифровую копию картины Леонардо Да Винчи "Мадонна Литта" за $150,5 тысяч.

Также Эрмитаж в качестве социальной поддержки в период коронавируса получил от государства 197 млн рублей.

Фото: Piter.tv