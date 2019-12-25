Правительство выделит почти 200 млн рублей на поддержку Эрмитажа

Государственный Эрмитаж получит почти 200 млн рублей от правительства в качестве пандемийной поддержки. Данное распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Эрмитаж получит 197 миллионов рублей. Всего на содействие учреждениям культуры выделят 2,2 миллиарда рублей.
Посетить музеи и театры Санкт-Петербурга можно только по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании или с медотводом.
Ранее в Эрмитаже представили первую виртуальную выставку. Она рассказывает о мире NFT.
Фото: Piter.tv
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