Правительство выделит почти 200 млн рублей на поддержку Эрмитажа

Всего на содействие учреждениям культуры выделят 2,2 миллиарда рублей.

Государственный Эрмитаж получит почти 200 млн рублей от правительства в качестве пандемийной поддержки. Данное распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Эрмитаж получит 197 миллионов рублей. Всего на содействие учреждениям культуры выделят 2,2 миллиарда рублей.

Посетить музеи и театры Санкт-Петербурга можно только по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании или с медотводом.

Ранее в Эрмитаже представили первую виртуальную выставку. Она рассказывает о мире NFT.

Фото: Piter.tv