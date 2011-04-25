В Эрмитаже представили первую виртуальную выставку. Она рассказывает о мире NFT

Михаил Пиотровский отметил, что Эрмитаж осваивает "цифру".

Государственный Эрмитаж открыл первый виртуальный выставочный проект "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства". На ней представлены 38 NFT-проектов, которые показывают различные линии развития токенизации художественных произведений.

В ходе выставки исследуется и осмысляется развитие NFT-технологий и их влияние на современное искусство периода 2014-2021 годов. Часть произведений была создана специально для выставки. Создатели подошли к NFT с разных сторон и показали и утопические видения будущего, и цифровые скульптуры, и проекты о связи реального и виртуального.

Сегодня у нас событие историческое в смысле освоения "цифры". Речь идет о том, что Эрмитаж уходит в "облака", создает себе небесного двойника и одновременно приземляется. сказал на открытии гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Чтобы компенсировать энергию, поглощаемую выставкой, Пиотровский пообещал высадить настоящий лес.

Как рассказал куратор выставки Дмитрий Озерков, посетитель находится в виртуальной копии здания Биржи, так как это коммерческий и архитектурный символ.

Стать участником виртуальной выставки можно на сайте. Она будет доступна до 10 декабря.

Видео: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж