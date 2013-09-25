Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

"Минималка" увеличится до 13 890 рублей.

Государственная дума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда в следующем году до 13 890 рублей в месяц. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Госдума приняла соответствующую поправку президента России Владимира Путина в окончательном третьем чтении. Таким образом индексация составит более восьми процентов. В текущем году "минималка" составляет 12 792 рубля в месяц.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников. из пояснительной записки

Напомним, второе чтение документ прошел 26 октября. Тогда предполагалось, что МРОТ вырастет на 6,4% - до 13 617 рублей, однако глава государства предложил повысить его.

Ранее Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей – до 12 654 рублей.

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