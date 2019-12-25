Сумма увеличится на 517,6 рублей (4,3%) по сравнению с показателями текущего года.

В 2022 году в Петербурге прожиточный минимум составит 12 428 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума составит 13 571,9 рублей (рост 3,8% – 498,1 рублей), для пенсионеров – 10 688,1 рублей (рост 4% – 407,8 рублей) и для детей – 12 055,2 рублей (рост 3,9% – 447,7 рублей). Если же доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение различных мер социальной поддержки (выплату детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи).

Ранее профессор кафедры финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сказала, что каждый пенсионер с 2022 года обязан получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума.

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