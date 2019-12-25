В 2021 на Новосмоленской набережной появится подсветка

Работы будут проводить летом.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что в следующем году подсветят участок на Новосмоленской набережной. Ее благоустройство продолжается, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Речь идет об участке между мостами Кораблестроителей и Наличным. Основные работы запланированы на следующее лето. Предполагается, что композицию дополнят световые инсталляции на фасадах домов, которые расположены неподалеку. Также новую подсветку получит Ново-Андреевский мост.

Ранее мы писали, что в общественном пространстве на Карповке появится пешеходная зона.

Фото: Piter.TV