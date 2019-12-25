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В 2021 году ввод жилья в России достигнет 86 млн квадратных метров
Сегодня, 9:28
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В 2021 году ввод жилья в России достигнет 86 млн квадратных метров

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Ожидается, что 2022 год будет тяжелее в этом вопросе.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на пленарном заседании Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, что в России по итогам этого года в эксплуатацию будет введено порядка 86 млн квадратных метров жилья.

Мы очень неплохо идем по вводу жилья в этом году, даже неприлично неплохо, у нас в настоящий момент превышение к прошлому году более 30%. Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 млн кв. м жилья, но следующий год будет тяжелее.

Марат Хуснуллин, вице-премьер России 

Он отметил, что на 32% вырос в сентябре ввод жилья в Уральском федеральном округе, если сравнивать с прошлым годом. При этом рост индивидуального жилищного строительства составил 42%.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн квадратных метров.

Ранее мы писали, что траты бюджета на выборы президента в 2024 году вырастут до 33 млрд рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: ввод жилья в россии, вице-премьер рф марат хуснуллин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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