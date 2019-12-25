Траты бюджета на выборы президента в 2024 году вырастут до 33 млрд рублей

Эти выборы, возможно, станут самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении.

В 2023 году расходы на деятельность Центризбиркома увеличатся на 13,42 млрд рублей по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022 – 2024 годы, который был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.

Дополнительные расходы связаны с проведением выборов президента в 2024 году. На эти цели в прошлом году уже было зарезервировано 19,8 млрд рублей. Получается, что общие расходы на выборы президента составят порядка 33 млрд рублей. Так, эти выборы могут стать самыми дорогими в новой России в абсолютном выражении, пишет РБК.

В 2018 году президентские выборы обошлись примерно в 14 млрд рублей, а заложено на них было 17,7 млрд рублей. В 2012 году сумма составила 10,37 млрд рублей, а в 2008 году – 4,93 млрд рублей.

В целом на расходы ЦИК в 2023 году заложено чуть более 37 млрд руб. — еще 4 млрд руб. пойдет на финансирование текущей деятельности Центризбиркома. В 2022 и 2024 годах бюджетные ассигнования составят 6,7 млрд и 4,1 млрд соответственно.

Фото: Piter.TV

