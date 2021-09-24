В России за 10 лет снизился пассажиропоток общественного транспорта

Перед регионами сейчас стоит вопрос, который касается парковочного пространства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин завил на пленарной сессии форума "Дни лидеров муниципального управления", что в России за последние 10 лет на 19% снизилась доля пассажиров, которых перевез общественный транспорт.

По его словам, до регионов доходят не все нормативы, которые принимаются на федеральном уровне. Речь идет в том числе о парковочном пространстве. Хуснуллин отметил, что это один из наиболее серьезных вопросов на сегодняшний день, который стоит перед регионами.

Вице-премьер сказал, что сейчас в регионах строится большое число парковочных мест. Это в свою очередь дает нагрузку на стоимость "квдарата" жилья. Однако еще не построено столько дорог, чтобы это было соизмеримо с количеством машин. Кроме того, уже существующие дороги не могут пропустить такое количество автомобилей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан моряк по подозрению в насилии над 3-летней дочерью.

Видео: Форум "Дни лидеров муниципального управления"