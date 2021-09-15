Хуснуллин заявил, что после расширения программы спрос на семейную ипотеку вырос в два раза

Программу запустили в 2018 году.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявило на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России", что после обновления условий спрос на семейную ипотеку вырос в два раза.

Благодаря решению распространить семейную ипотеку на семьи с первым ребенком видим значительный рост интереса к ней. Спрос на этот ипотечный продукт вырос в два раза по сравнению с первым полугодием этого года. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Напомним, что ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, она была запущена еще в 2018 году. Ранее взять семейную ипотеку могли только семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и последующий ребенок. Однако сейчас ипотека распространяется и на семьи с одним ребенком.

Действие семейной ипотеки было продлено до конца 2023 года.

Фото и видео: kremlin.ru