В 2021 году выросло число корпоративов в Петербурге

По словам организаторов праздничных вечеров, по сравнению с прошлым годом в 2021 году они получают больше заявок.

Стало известно, что почти половина петербуржцев планирует посетить новогодний корпоратив. Однако число компаний, которые получили официальное разрешение властей, не превышает десятка. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил "РБК Петербург".

Так, на 20 декабря таких разрешений получили не более десятка компаний, в то время как число юридических лиц всех форм превосходит 300 тыс. Отметим, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) уполномочен выдавать разрешения на проведение предновогодних корпоративов.

Для того, чтобы получить разрешение компании должны за две недели до проведения подать заявление о вечеринке. Комитет рассматривает документы в течение пяти дней. Таким образом, до конца года все официальные мероприятия уже согласованы.

Согласно данным исследования hh.ru и "Зарплата.ру", более 40% жителей Петербурга собираются пойти на корпоратив, противоположный ответ дал только каждый четвертый житель города.

Отметим, что по словам организаторов праздничных вечеров, по сравнению с прошлым годом в 2021 году они получают больше заявок. Это позволяет говорить об оживлении на рынке.

Ранее стало известно, во сколько петербуржцам обойдется новогодний корпоратив с участием звезд. Музыканты сохранили цены прошлых лет, что говорит о небольшом количестве заказов.

Фото: pexels

