Стало известно, во сколько петербуржцам обойдется новогодний корпоратив с участием звезд

Музыканты сохранили цены прошлых лет, что говорит о небольшом количестве заказов.

Близится Новый год, а где праздник, там и корпоративы у российских звезд. Концертный промоутер Евгений Филькенштейн рассказал 78.ru, во сколько селебрити оценивают свое выступление.

Час выступления группы "Ленинград" обойдется в 15 млн рублей, у коллектива Little Big прайс чуть скромнее – 6 млн рублей. Группа IOWA за своё творчество на корпоративе просит 2,5 млн рублей, а Стас Пьеха — 2 млн рублей.

Филькенштейн заявил, что музыканты сохранили цены прошлых лет, что говорит о небольшом количестве заказов. На стоимость корпоративного выступления влияет курс доллара и личная политика музыкантов. К примеру, если Сергей Шнуров и выступает, то исключительно за приличную сумму, рассказал концертный промоутер.

Ранее мы писали, что группа The Hatters выпустила новый трек под названием "Мрачные звоночки".

Фото: Instagram / littlebigband