Во время новогоднего корпоратива неприятности случались у каждого пятого петербуржца

У 21% это связывалось с тем, что многие сотрудники "перебрали" с алкоголем.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели в Петербурге опрос и выяснили, что у каждого пятого горожанина случались эксцессы на новогоднем корпоративе. Об этом 11 декабря стало известно Piter.TV.

Так, были неприятности во время празднования Нового года в компании у 20% опрошенных. У 21% это связывалось с тем, что многие сотрудники "перебрали" с алкоголем.

В разрезе профессий чаще других о том, что корпоратив пошел не по плану, заявляли менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%). А у 8% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью драки. Порядка 3% петербуржцев стало известно об интимной близости сотрудников на празднике.

Кроме того, по словам 4% опрошенных, их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе. Большинство (79%) сообщили, что сами не стали свидетелями случаев, когда праздник пошел не по плану.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут заработать в Новый год до 100 тыс. рублей.

Фото: pxhere