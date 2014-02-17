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Во время новогоднего корпоратива неприятности случались у каждого пятого петербуржца
Сегодня, 8:58
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Во время новогоднего корпоратива неприятности случались у каждого пятого петербуржца

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У 21% это связывалось с тем, что многие сотрудники "перебрали" с алкоголем.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели в Петербурге опрос и выяснили, что у каждого пятого горожанина случались эксцессы на новогоднем корпоративе. Об этом 11 декабря стало известно Piter.TV. 

Так, были неприятности во время празднования Нового года в компании у 20% опрошенных. У 21% это связывалось с тем, что многие сотрудники "перебрали" с алкоголем. 

В разрезе профессий чаще других о том, что корпоратив пошел не по плану, заявляли менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%). А у 8% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью драки. Порядка 3% петербуржцев стало известно об интимной близости сотрудников на празднике. 

Кроме того, по словам 4% опрошенных, их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе. Большинство (79%) сообщили, что сами не стали свидетелями случаев, когда праздник пошел не по плану. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут заработать в Новый год до 100 тыс. рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: новогодний корпоратив, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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