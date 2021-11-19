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Группа The Hatters выпустила новый трек под названием "Мрачные звоночки"

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Выход нового альбома состоится через две недели.

Петербургская джипси-фолк-рок группа The Hatters выпустила третий трек из своего нового альбома. Песню под названием "Мрачные звоночки" можно послушать на всех цифровых площадках.

Этот трек вошел в альбом Golden Hits. Его релиз состоится через две недели – 3 декабря. Большинству поклонников The Hatters новая песня понравилась. Некоторые заявили о желании поставить ее на рингтон. Другим приглянулся пиджак солиста коллектива Юрия Музыченко – золотистый в черную полоску с принтом под зебру.

Ранее Юрий Музыченко заявил, что Шнуров поломал жизнь целому поколению.

Видео: Instagram / thehttrs

Теги: the hatters, песни
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Новости СПб,

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