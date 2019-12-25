Юрий Музыченко заявил, что Шнуров поломал жизнь целому поколению

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко резко высказался по поводу творчества Сергея Шнурова. Он заявил, что артист поломал жизнь целому поколению. Об этом пишет издание Starhit.
По словам Музыченко, любовь к спиртному ему привило творчество Шнура.
Шнуров? Жизнь мне нафиг полопал! Он поколению жизнь поломал. Он во всех песнях пел, что "алкоголик волосат, угрюм, вонюч… Ну да, я бухой, и что?" Вот весь подростковый возраст — ну и что? Зараза!
Рассказал Музыченко
Помимо своей группы музыкант часто принимает участие в съемках клипов Little Big. Вместе с ними он должен был поехать на "Евровидение-2020". Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
Ранее мы писали, что The Hatters выпустила совместный трек с певицей Maruv.
Фото: Instagram / yra_muzichenko
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