В Петербурге отремонтировали более 125 километров дорог в этом году

Приведены в порядок 73% городских дорог.

В Петербурге завершились работы по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", запланированные на этот год. Отремонтирован 41 объект общей протяженностью более 125 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Известно, что в этом году приведены в порядок 73% городских дорог. В их числе: Ленинградская улица в поселке Песочный, проспект Энгельса (от Парнасского путепровода до КАД), Полюстровский проспект (от Пискаревского проспекта до 1-го Муринского проспекта), Пискаревский проспект (от Свердловской набережной до Муринской дороги) и не только. К 2024 году в городе намерены привести в порядок 85% магистралей.

В 2022 году в рамках нацпроекта отремонтируют не менее 70 километров дорог. В адресной программе будут учтены предложения петербуржцев. На днях заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов заявил, что в проект войдут не менее 100 адресов – в Петербурге отремонтируют порядка 200 километров дорог. По словам директора СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Евгения Варова, в этот список однозначно войдут проспекты Большевиков, Дальневосточный и Шафировский, а также улицы Маршала Казакова и Маршала Захарова. На новое асфальтовое покрытие дорог планируют выделить 9 млрд рублей.

Фото: Piter.TV