В 2021 году в прорубь окунулись 36 тысяч петербуржцев

В городе к празднику оборудовали 18 купелей.

В минувший праздник Крещения, 19 января, в традиционную прорубь окунулись 36 тысяч петербуржцев. Как рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности и правопорядка, в городе оборудовали 18 мест для крещенских купаний.

Отмечается, что возле купелей дежурили спасатели, полицейские и медики, все площадки подготовили с учетом всех мер безопасности. По словам главы комитета Ольги Аришиной, нештатных ситуаций и серьезных происшествий во время купаний не произошло. Всего в сопровождении горожан у купелей задействовали 175 спасателей и 21 единицу техники.

В прошлом году желающих окунуться в прорубь было гораздо больше – порядка 50 тысяч человек. Купелей в городе тоже оборудовали больше – 27 штук. В 2021 году свои коррективы в проведение православного праздника внесла пандемия коронавируса.

Священник заявил о том, что купание в проруби в Крещение "не снимает грехи" и призвал идти в храм.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка