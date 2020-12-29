В 2021 году в прорубь окунулись 36 тысяч петербуржцев

В минувший праздник Крещения, 19 января, в традиционную прорубь окунулись 36 тысяч петербуржцев. Как рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности и правопорядка, в городе оборудовали 18 мест для крещенских купаний.
Отмечается, что возле купелей дежурили спасатели, полицейские и медики, все площадки подготовили с учетом всех мер безопасности. По словам главы комитета Ольги Аришиной, нештатных ситуаций и серьезных происшествий во время купаний не произошло. Всего в сопровождении горожан у купелей задействовали 175 спасателей и 21 единицу техники.
В прошлом году желающих окунуться в прорубь было гораздо больше – порядка 50 тысяч человек. Купелей в городе тоже оборудовали больше – 27 штук. В 2021 году свои коррективы в проведение православного праздника внесла пандемия коронавируса.
Священник заявил о том, что купание в проруби в Крещение "не снимает грехи" и призвал идти в храм.
Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка
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