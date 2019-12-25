В 2021 году в Выборгском районе пройдет экономическая перепись субъектов предпринимательства

Обследованию подлежат малые (включая микропредприятия) и средние предприятия, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

2 декабря в Выборге состоялось заседание глав городских и сельских поселений. Начальник отдела государственной статистики города Выборга Ирина Кузьмина рассказала о подготовке к проведению Всероссийской переписи населения в Выборгском районе, а также о работе на 2021 год.

Так, в следующем году пройдет экономическая перепись субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года.

В частности, обследованию подлежат малые (включая микропредприятия) и средние предприятия, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Срок предоставления сведений – до 1 апреля 2021 года.

Особенностью этого наблюдения в том, что рассылка уведомлений респондентам о проведении сплошного наблюдения будет осуществляться автоматически через единый портал государственных услуг и web-сбор.

Также она рассказала, что началась подготовка к проведению сельскохозяйственной микропереписи, которая запланирована на период с 1 по 30 августа 2021 года. В Выборгском районе это сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, некоммерческие объединения граждан, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан сельских населенных пунктов.

Ранее мы написали о том, что в Выборгском районе идет подготовка к переписи населения.

Фото:Piter.TV