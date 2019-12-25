В 2021 году в Выборге начнется строительство футбольного манежа

Крытое здание планируется ввести в эксплуатацию примерно в 2023 году.

В 2021 году в Выборге стартует строительство крытого футбольного манежа на четыре команды. Как рассказали в пресс-службе МО "Выборгский район", проект уже получил положительное заключение Леноблгосэкспертизы.

Известно, что заказчиком проектирования и строительства выступило ГКУ "Управление строительства Ленинградской области". Манеж планируют строить за счет 49% средств федерального бюджета и 51% средств бюджета Ленобласти. Конкурс на выбор подрядчика объявят в начале будущего года, а ввод объекта пока намечен на 2023 год.

Манеж будет представлять собой одноэтажное здание площадью 6,7 тысяч квадратных метров, где оборудуют раздевалки с душевой и санузлом, спортивный зал с футбольным полем с искусственным покрытием и инвентарную. Одновременно здание сможет принять 40 занимающихся. Проект предусматривает также оборудование для групповой и индивидуальной подготовки футболистов.

Ранее мы писали, что в следующем году начнется строительство кладбища в Селезневском поселении.

Фото: администрация МО "Выборгский район"