В 2021 году в Петербурге зафиксировали почти 7,5 млн нарушений ПДД

Более 99% нарушений касались превышения скорости.

В прошлом году комплексы фотовидеофиксации зафиксировали почти 7,5 млн нарушений правил дорожного движения на дорогах. Чаще всего автомобилисты позволяли себе превысить скорость. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Напомним, в прошлом году в Петербурге реализовали первый этап проекта по развитию городской системы фиксации нарушений правил дорожного движения. Летом в городе заработали 240 новых комплексов контроля скорости, осенью – комплексы на 40 аварийно-опасных перекрестках.

В этом году в городе установят еще 300 стационарных комплексов на 17 аварийно-опасных перекрестках во всех районах города, из которых 7 – пересечения с Невским проспектом.

С адресами работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.

Фото: Piter.TV