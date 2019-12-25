В 2021 году в Петербурге расселят 1,4 тысячи коммунальных квартир

В настоящее время в городе 65 тысяч коммуналок, в которых живут 218 тысяч семей.

В Петербурге собираются ввести новый порядок расселения коммунальных квартир. Правительство уже разработало законопроект, и он призван значительно ускорить этот процесс. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Согласно новому закону, в Петербурге хотят исключить увеличение числа коммуналок за счет продажи освободившихся комнат оставшимся в квартире жильцам. Городские очередники смогут выкупать свободные комнаты по льготной цене. Этому процессу будут способствовать договоренности с банками.

С 2008 года в городе действует целевая программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге". За это время в Северной столице расселили более 50 тысяч коммуналок, 117 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

В настоящее время в Петербурге 65 тысяч коммунальных квартир, в которых живут 218 тысяч семей. В городской очереди стоят 79 тысяч семей. В 2021 году в городе планируется расселить 1,4 тысяч коммуналок.

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