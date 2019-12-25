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В 2021 году в Петербурге появятся два ледовых катка и баскетбольный центр
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

В 2021 году в Петербурге появятся два ледовых катка и баскетбольный центр

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Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров посетил с рабочим визитом несколько физкультурно-спортивных объектов Петербурга.

В Северной столице появится два ледовых катка и баскетбольный центр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С рабочим визитом несколько физкультурно-спортивных объектов Петербурга первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Политики посетили центр развития кёрлинга на Ириновском проспекте. Напомним, что строительство этого комплекса началось в 2014-м, но позже городу пришлось расторгнуть договор с несколькими недобросовестными подрядчиками. Работу сдали уже при губернаторе Александе Беглове. 

Известно, что в ближайшее время в Петербурге откроется второй комплекс на пересечении улиц Маршала Новикова и Парашютной.

Ранее мы сообщали о том, что на Новый год в Елагин парк петербуржцы смогут попасть бесплатно.

Фото: pixabay

Теги: александр беглов, баскетбольный центр, ледовый каток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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