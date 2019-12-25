На Новый год в Елагин парк петербуржцы смогут попасть бесплатно

На каникулах парк будет открыт с шести утра до десяти вечера.

В Петербурге 31 декабря и 1 января ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове будет работать бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Парк будет открыт для посетителей в эти дни с 06.00 до 22.00 часов. С 02 по 10 января Парк работает с 06.00 до 22.00 часов, с 10.00-22.00 и вход уже по билетам.

Стоит отметить, что в целях профилактики распространения пандемии закрыты такие объекты, как творческая дача, фрейлинский корпус, выставочные залы, конюшенного корпуса, магазин художественного стекла и группа "Здоровье". Также для посещений недоступен музей художественного стекла и стеклодувная мастерская.

При этом петербуржцы могут воспользоваться развлечениями на открытом воздухе. Отрыт каток, спортивные площадки, детские игровые площадки и мини-зоопарк.

Ранее мы сообщали о том, что погода в Петербурге 30 декабря сменит минус на плюс.

Фото: ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове/вк