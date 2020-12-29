В 2021 году в Петербурге построят две новые перехватывающие парковки

Автостоянками можно будет воспользоваться в Невском районе и в Пушкине.

В 2021 году в Петербурге появятся две новые перехватывающие парковки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по развитию городской транспортной инфраструктуры.

Парковки планируют разместить в пешей доступности от станции метро "Рыбацкое" Невского района, а также вблизи железнодорожной станции Царское село в Пушкине. Строительство пройдёт в рамках программы по созданию автостоянок в Петербурге.

Парковка в Пушкине будет занимать площадь 2865 квадратных метров и сможет вместить 90 автомобилей. Другая автостоянка - у метро "Рыбацкое" - займет 6159 квадратных метров и сможет принять 77 машин.

На данный момент а Петербурге существует 15 перехватывающих парковок, которые в общей сложности могут вместить 1 664 автомобиля.

Ранее мы рассказали о том, что почти 11 километров новых дорог стали доступны для петербуржцев в 2020 году.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"