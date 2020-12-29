Почти 11 километров новых дорог стали доступны для петербуржцев в 2020 году. Эти и многие другие итоги минувшего года подвели в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города 3 января.
В КРТИ заявили, что для водителей стали доступны 10,67 километров новых дорог. 80 участков улиц отремонтировано, прошли 2 283 разводки мостов, а четыре переправы прошли капитальный ремонт, отремонтированы 20 мостов и участков набережных.
В комитете рассказали про светофоры – 30 новых объектов было построено и подключено, 15 существующих было модернизировано. "Заговорили" 437 светофорных объектов по 61 адресу – туда подключили устройства звукового голосового сопровождения.
На четырех маршрутах появились 10,4 километра велодорожек. По 121 адресу завершились работы по оснащению искусственными дорожными неровностями. В городе появились две перехватывающие автостоянки, а в пилотной зоне платной парковки в центре города организованы 104 машино-места.
В КРТИ рассказали и о других итогах – 743 тысячи "квадратов" дорожной разметки нанесено на 1 574 улицах, семь дорог капитально отремонтировано, 70 нерегулируемых пешеходных переходов обустроено. Кроме того, выполнено 2 197 занижений бордюрных камней для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, а 90 нерегулируемых пешеходных переходов оборудованы сигнальными светофорами.
Ранее стало известно, что продолжение красной линии метро Петербурга начнут проектировать в 2022 году. Закупка на разработку проекта должна была быть проведена в 2020 году.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.