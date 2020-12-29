За год произведено более 2 тысяч разводок мостов.

Почти 11 километров новых дорог стали доступны для петербуржцев в 2020 году. Эти и многие другие итоги минувшего года подвели в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города 3 января.

В КРТИ заявили, что для водителей стали доступны 10,67 километров новых дорог. 80 участков улиц отремонтировано, прошли 2 283 разводки мостов, а четыре переправы прошли капитальный ремонт, отремонтированы 20 мостов и участков набережных.

В комитете рассказали про светофоры – 30 новых объектов было построено и подключено, 15 существующих было модернизировано. "Заговорили" 437 светофорных объектов по 61 адресу – туда подключили устройства звукового голосового сопровождения.

На четырех маршрутах появились 10,4 километра велодорожек. По 121 адресу завершились работы по оснащению искусственными дорожными неровностями. В городе появились две перехватывающие автостоянки, а в пилотной зоне платной парковки в центре города организованы 104 машино-места.



В КРТИ рассказали и о других итогах – 743 тысячи "квадратов" дорожной разметки нанесено на 1 574 улицах, семь дорог капитально отремонтировано, 70 нерегулируемых пешеходных переходов обустроено. Кроме того, выполнено 2 197 занижений бордюрных камней для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, а 90 нерегулируемых пешеходных переходов оборудованы сигнальными светофорами.

Ранее стало известно, что продолжение красной линии метро Петербурга начнут проектировать в 2022 году. Закупка на разработку проекта должна была быть проведена в 2020 году.

Фото: Piter.tv