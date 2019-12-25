Продолжение красной линии метро Петербурга начнут проектировать в 2022 году

Закупка на разработку проекта должна была быть проведена в 2020 году.

Из-за ограничения в финансировании проект участка красной линии метро Петербурга от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта Маршала Жукова" начнут делать только в 2022 году. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу КРТИ.

Закупка на разработку проекта должна была быть проведена в 2020 году. Она была убрана из плана из-за проблем с финансированием. На проект планировалась выделить 613,5 миллиона рублей.

Теперь закупка будет объявлена в 2022 году или даже позднее. Ввод в эксплуатацию, вероятно, сместится с 2026-2027 на поздний срок. Обычно, проектирование занимает около трех лет.

Станция "Маяковская" закроется на капитальный ремонт в 2021-м году.

Фото: Piter.tv