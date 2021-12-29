В Петербурге в 2021 году построили 26 социальных объектов

Было построено в том числе три школы, пять детсадов и четыре поликлиники

В 2021 году за счет бюджетных средств правительства Петербурга построили 26 социальных объектов, в том числе три школы, пять детсадов и четыре поликлиники. О этом сообщила пресс-служба Смольного.

Список дошкольных образовательных учреждений пополнили два детских сада в Красносельском районе, два – в Колпинском и один – в Кировском районе. В эти детские сады смогут ходить 965 детей.

В Приморском районе в эксплуатацию ввели три школы на 2700 мест. Также завершилась реконструкция Центра образования №162, Колледжа судостроения и прикладных технологий и образовательной школы №434 Курортного района.

Также открыли две детских поликлиники, две взрослых. В конце 2021 года новый медцентр "Полис" открылся на Среднерогатской улице.

Фото (архив): Piter.tv