Властям Петербурга предстоит решить вопрос с капремонтом Биржевого моста

В 2021 году масштабных работ будет не так много.

Директор "Мостотреста" Андрей Кочин рассказал о том, что в 2021 году ремонт ждет 13 мостов. Капитальный ремонт планируют начать на Биржевом и 1-м Елагином.

По ремонту с Биржевым мостом есть сложности: на его еще не выделены необходимые средства. Кроме того, потребуется закрывать или ограничивать движение транспорта. На 1-м Елагином мосту специалистам предстоит устранить повреждения и деформации отдельных стоек и элементов связей надводных частей надстроек промежуточных опор. Кроме того, нужно провести демонтаж, ремонт, монтаж и пуско-наладочные работы механизмов и оборудования разводного пролета моста, отреставрировать металлическое перильное ограждение.

На девяти объектах заменят асфальт. В список вошли Литейный мост, где уже проводятся работы, Рябовский, Кантемировский, 2-й Садрвый, Молодежный, Планерный, Ушаковский, Лисьеносовский путепроводы и Гренадерский тоннель. Масштабных работ будет не так много.

Фото: Piter.TV