В 2021 году в Петербурге из окон выпали 30 детей

В 2021 году от травм и несчастных случаев в Петербурге ушли из жизни 69 детей. Такую статистику "Петербургскому дневнику" представили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столицы Анны Митяниной.
Среди несчастных случаев выделили травмы от падений из окон. При таких обстоятельствах погибли 30 несовершеннолетних. По итогу возбудили 6 уголовных дел. 3 из них было направлено в суд, 2 — прекращено.
Некоторые трагические ситуации произошли тогда, когда родителей не было дома, а ребенок оказывался без присмотров. В каждом случае аппарат омбудсмена проводит проверку, чтобы установить степени вины родителей.
Ранее Анна Митянина ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19.
Фото: Pixabay
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