В России безработными числятся 4,8 миллиона человек.

В 2021 году нужно будет трудоустроить более 1,2 миллиона безработных россиян. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

По её словам, рост нетрудоустроенных людей фиксируют службы занятости и Росстат. Мухтиярова отметила, что около 1,2-1,3 миллионов граждан нужно будет трудоустроить для выполнения поручения президента о возвращении у докризисному уровню занятости к концу 2021 года.

Данные Росстата говорят о том, что в России безработными числятся 4,8 миллиона человек. Зарегистрировано в этом качестве только 3,36 миллиона.

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Видео: YouTube / Совет Федерации