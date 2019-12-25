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В 2021 году нужно будет трудоустроить более 1,2 миллиона безработных россиян
Сегодня, 11:53
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matveyvn

В 2021 году нужно будет трудоустроить более 1,2 миллиона безработных россиян

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В России безработными числятся 4,8 миллиона человек.

В 2021 году нужно будет трудоустроить более 1,2 миллиона безработных россиян. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

По её словам, рост нетрудоустроенных людей фиксируют службы занятости и Росстат. Мухтиярова отметила, что около 1,2-1,3 миллионов граждан нужно будет трудоустроить для выполнения поручения президента о возвращении у докризисному уровню занятости к концу 2021 года.

Данные Росстата говорят о том, что в России безработными числятся 4,8 миллиона человек.  Зарегистрировано в этом качестве только 3,36 миллиона.

Ранее мы писали, что россиян с 1 декабря начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: безработица, минтруд, росстат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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